Правительство выделило более 8 миллиардов на строительство фортификаций

Генштаб ВСУ

Путем перераспределения расходов госбюджета правительство выделило более 8 миллиардов гривен на строительство фортификаций.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

"Таким образом, только с начала 2024 года на укрепление оборонных рубежей мы направили почти 38 млрд грн. И на этом не собираемся останавливаться", – подчеркнул глава правительства.

Он подчеркнул, что у правительства есть задача создать надежный оборонительный вал, который "защитит наших воинов и даст больше преимущества нашей армии на поле боя".

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Напомним:

В начале апреля сообщалось, что правительство выделило дополнительные 5,6 миллиарда гривен на строительство фортификационных сооружений в Донецкой, Запорожской, Сумской, Николаевской и Херсонской областях.