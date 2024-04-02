Новости 2 апреля: международный Реестр убытков, закон об электронном кабинете военнообязанного

О международном Реестре убытков. В "Дії" появился новый сервис, благодаря которому можно подать заявление в международный Реестр убытков. Пока можно подать заявление только об уничтоженной или поврежденной недвижимости.

О законе об электронном кабинете военнообязанного. Президент Владимир Зеленский подписал закон (законопроект №10062) об электронном кабинете военнообязанного.

Об онлайн-казино. Президент Владимир Зеленский заявил о подготовке шагов, которые "добавят необходимого контроля" над онлайн-казино.

О бронировании. В Верховной Раде продолжают разрабатывать новую модель бронирования работников, несмотря на то что комитет по вопросам нацбезопасности при рассмотрении законопроекта №10449 о мобилизации отклонил все правки на эту тему.

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О завладении почти 100 млн на трансформаторах для УЗ. Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили в АО "Укрзализныця" организаторов схемы завладения 94,7 млн грн на закупках трансформаторов по завышенным ценам.

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