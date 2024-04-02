В "Дії" стало возможным добавить уничтоженную недвижимость в международный Реестр убытков

В "Дії" появился новый сервис, благодаря которому можно подать заявление в международный Реестр убытков. Пока можно подать заявление только об уничтоженной или поврежденной недвижимости.

Об этом сообщает министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Запускаем новый важный сервис. Данные из международного Реестра будут основой для будущих репараций. Действие становится важной частью передачи и отображения масштабов ущерба от российской агрессии", - заявил он.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно обновить приложение. На первом этапе через приложение можно подать заявления только об уничтоженной или поврежденной недвижимости: частный дом, квартиру, дачный или садовый дом или другое жилое помещение. Для подачи заявления надо быть владельцем имущества и иметь Акт об обследовании от местной власти.

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Далее появится возможность подавать заявления в реестр о вынужденном перемещении, вреде жизни, здоровью, пытках и сексуальном насилии. Затем жалобы сможет подавать бизнес и государство.