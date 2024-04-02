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Зеленский об онлайн-казино: Готовим шаги, которые добавят контроля над отраслью

Вторник, 2 апреля 2024, 20:20 - Алексей Павлыш
 
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Президент Владимир Зеленский заявил о подготовке шагов, которые "добавят необходимого контроля" над онлайн-казино.

Об этом он сказал в вечернем обращении.

"Провел совещание с СБУ, Минцифры, Госспецсвязи и секретарем СНБО по ситуации с онлайн-казино. Содержательные были доклады.

Готовим соответствующие шаги, которые добавят необходимого контроля над отраслью и помогут защитить интересы общества должным образом", - заявил президент.

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Напомним:

Петиция об ограничении работы онлайн-казино на сайте Офиса президента набрала более 26 тысяч голосов из 25 тысяч необходимых для рассмотрения.

29 марта президент Владимир Зеленский поручил главе СБУ, Госспецсвязи, Минцифры и секретарю СНБО собрать аналитику по онлайн-казино и их влиянию на часть общества.

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Экономическая правда

Зеленский игорный бизнес
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