Новости 19 апреля: удар по порту "Южный", неплательщиков алиментов теперь смогут мобилизовать

О порте "Южный". Россияне днем 19 апреля нанесли удар по морскому порту "Южный" - ракеты попали в портовые сооружения.

О мобилизации. Родители трех или более детей сейчас имеют право на отсрочку от военной службы, но, согласно новой версии закона о мобилизации, вскоре за неуплату алиментов более трех месяцев хотя бы за одного ребенка должники будут лишены этого права.

О UniCredit. Европейский центральный банк (ЕЦБ) планирует приказать итальянскому UniCredit, второму крупнейшему банку стран ЕС в России кардинально сократить свои активы в РФ.

О НПЗ России. Российская нефтедобывающая компания "Башнефть" установила сетки против беспилотников, чтобы защитить ключевые объекты на своих НПЗ от возможного нападения со стороны Украины.

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О "Роттердам+". Высший антикоррупционный суд удовлетворил ходатайство стороны защиты и освободил от уголовной ответственности за служебную халатность экс-членов НКРЭКУ Бориса Цыганенко и Юрия Голляка. Также теперь останутся без рассмотрения и гражданские иски о возмещении убытков.

Эксклюзив ЭП

Boeing теряет доверие и отстает от Airbus: как кризис авиагиганта пошатнул баланс рынка

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Что произошло с Boeing, почему стратегия выхода компании из кризиса обернулась еще большим провалом и как проблемами американского авиагиганта воспользовался его главный конкурент Airbus. (укр)