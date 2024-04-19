"Роттердам+": ВАКС освободил двух фигурантов от ответственности из-за сроков давности
Высший антикоррупционный суд удовлетворил ходатайство стороны защиты и освободил от уголовной ответственности за служебную халатность экс-членов НКРЭКУ Бориса Цыганенко и Юрия Голляка. Также теперь останутся без рассмотрения и гражданские иски о возмещении убытков.
Об этом сообщает Transparency International Ukraine.
Причина в том, что истекли сроки давности.
"Сторона защиты считает, что уголовное правонарушение было закончено еще в 2016 году - именно тогда, когда члены НКРЭКУ голосовали о введении формулы Роттердам+.
Прокурор не возражал против удовлетворения ходатайства, но отметил, что преступление было завершено уже после голосования", - говорится в сообщении.
По версии следствия, в течение 2016-2019 годов действовала формула, в которой внесли дополнительные расходы на транспортировку угля для ТЭС из портов в Роттердаме.
На самом деле такой транспортировки не происходило - поэтому конечные потребители переплачивали, а ДТЭК получал сверхприбыли. Общую сумму убытков оценивают в более 38 млрд грн, напоминает Transparency International Ukraine.
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Напомним:
В марте 2023 года НАБУ и САП направили в суд первый эпизод дела "Роттердам+" по обвинению шести человек в нанесении потребителям электроэнергии убытков на более 19 млрд грн в течение 2016-2017 годов.
НАБУ и САП 16 января 2023 года завершили расследование по подозрению 15 человек, причастных к внедрению и действию так называемой формулы "Роттердам+", из-за которой потребители электроэнергии незаконно переплатили более 20 млрд грн в течение 2018-2019 гг.
В январе 2024 года Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 14 человек, причастных к введению так называемой формулы Роттердам+.
Экономическая правда