Все разделы
Укр / Рус

"Экономическая правда" приглашает на конференцию "Восстановление Украины: почему не следует откладывать до победы"

Европейский центробанк планирует заставить UniCredit выйти с рынка РФ - Reuters

Пятница, 19 апреля 2024, 13:40 - Владимир Туник-Фриз
 
Getty Images

Европейский центральный банк (ЕЦБ) планирует приказать итальянскому UniCredit, второму крупнейшему банку стран ЕС в России кардинально сократить свои активы в РФ.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с вопросом.

По информации источников Reuters, условия ЕЦБ к UniCredit будут идентичными тем, что он выдвигает Raiffeisen Bank International, который ранее сообщил о возможном давлении со стороны Евробанка относительно кардинального сокращения доли на рынке РФ.

Как сообщалось ранее, согласно проекту требований ЕЦБ к Raiffeisen Bank International, кредиты клиентам значительно сократятся к 2026 году, до 65% по сравнению с третьим кварталом 2023 года, так же как и международные платежи из России.

Реклама:

Напомним:

Австрийский Raiffeisen Bank International (РБИ), крупнейший западный банк в России, ожидает, что Европейский центральный банк вскоре обратится к нему с просьбой ускорить сокращение своего бизнеса в России.

Итальянский UniCredit, пообещал выплатить инвесторам 8,6 млрд евро - всю свою прибыль за 2023 год.

Реклама:
UniCredit Россия ЕЦБ ЕС санкции
Реклама:
Материалы по теме
UniCredit расширяет поиск покупателей на "дочку" в РФ на Индию и Китай – СМИ 6 июня 2022, 12:45
UniCredit и Commerzbank отложили переговоры о слиянии активов из-за войны в Украине – FT 18 мая 2022, 12:58
UniCredit и Citigroup могут обменять свои активы в России – FT 15 мая 2022, 15:31
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте