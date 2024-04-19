Европейский центробанк планирует заставить UniCredit выйти с рынка РФ - Reuters

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Европейский центральный банк (ЕЦБ) планирует приказать итальянскому UniCredit, второму крупнейшему банку стран ЕС в России кардинально сократить свои активы в РФ.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с вопросом.

По информации источников Reuters, условия ЕЦБ к UniCredit будут идентичными тем, что он выдвигает Raiffeisen Bank International, который ранее сообщил о возможном давлении со стороны Евробанка относительно кардинального сокращения доли на рынке РФ.

Как сообщалось ранее, согласно проекту требований ЕЦБ к Raiffeisen Bank International, кредиты клиентам значительно сократятся к 2026 году, до 65% по сравнению с третьим кварталом 2023 года, так же как и международные платежи из России.

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Напомним:

Австрийский Raiffeisen Bank International (РБИ), крупнейший западный банк в России, ожидает, что Европейский центральный банк вскоре обратится к нему с просьбой ускорить сокращение своего бизнеса в России.

Итальянский UniCredit, пообещал выплатить инвесторам 8,6 млрд евро - всю свою прибыль за 2023 год.

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