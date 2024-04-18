Новости 18 апреля: покрытие дефицита бюджета, Raiffeisen Bank просят ускорить выход из РФ

О покрытии дефицита бюджета. Для покрытия дефицита бюджета за первые три месяца 2024 года Министерство финансов привлекло 3,1 млрд долларов внутренних заимствований.

О Raiffeisen Bank. Австрийский Raiffeisen Bank International (РБИ), крупнейший западный банк в России, ожидает, что Европейский центральный банк вскоре обратится к нему с просьбой ускорить сокращение своего бизнеса в России.

О Богуслаеве. Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Министерства юстиции о применении санкции в виде взыскания активов экс-президента АО "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева.

В доход государства взыскано активов почти на 1 млрд грн, в частности почти 600 млн грн, 11 объектов недвижимого имущества, 5 из которых - земельные участки, а также доли в уставном капитале 11 предприятий с капиталом 367,3 млн грн и другие активы.

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О САУ "Богдана". Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что в апреле украинская оборонная промышленность впервые выпустит 10 самоходных артиллерийских систем "Богдана".

О закупке украинского оружия. Дания приняла решение о выделении 200 миллионов датских крон ($28,5 миллиона) на закупку украинского оружия и военной техники для Вооруженных Сил Украины (ВСУ) непосредственно у отечественных производителей.

Эксклюзив ЭП

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Только 1 из 10 за решеткой. Как в Украине наказывают за коррупционные и экономические преступления

ЭП проанализировала почти 5 тыс приговоров, вынесенных в 2022-2023 годах за экономические и коррупционные преступления и растрату имущества. Шанс оказаться за решеткой по этим делам в среднем составляет 9%. (укр)