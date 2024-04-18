ВАКС разрешил конфисковать активы экс-президента "Мотор Сичи" Богуслаева

Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Министерства юстиции о применении санкции в виде взыскания активов экс-президента АО "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева.

Об этом сообщила директор департамента санкционной политики Минюста Инна Богатых.

Решение также касается гендиректора российской компании "Борисфен" Петра Кононенко.

"В доход государства взысканы корпоративные права (Мотор банк, Мотор Гарант (страховая), Винницкий авиационный завод и другие предприятия), недвижимость, земельные участки, денежные средства (довольно значительная сумма), оружие и другие активы", — сообщила она.

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Дополнено. В Офисе Генерального прокурора уточнили ,что в доход государства взыскано активов почти на 1 млрд грн, в частности почти 600 млн грн, 11 объектов недвижимого имущества, 5 из которых - земельные участки, а также доли в уставном капитале 11 предприятий с капиталом 367,3 млн грн и другие активы.

Она добавила, что "по отдельным активам третьих лиц" суд отказал. Поэтому, министерство намерено подавать апелляцию.

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Напомним:

В октябре 2023 года Служба безопасности Украины совместно с Офисом генерального прокурора завершила расследование и передала в суд обвинительный акт в отношении экс-президента АО "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева и директора Департамента внешнеторговой деятельности предприятия Олега Дзюбы, которые подозреваются в работе на агрессора.

Оба злоумышленника были задержаны сотрудниками Главного следственного управления и контрразведки СБУ в октябре 2022 года.

В мае 2023 года адвокат Руслан Волынец заявил, что 84-летний экс-глава предприятия "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев попросил включить его в список на обмен с Россией из-за плохого состояния здоровья и отсутствия других вариантов освобождения.

В Украине экс-президента "Мотор Сичи" обвиняют в пособничестве России как государству агрессору, коллаборационной деятельности, содействии деятельности террористической организации и противодействии ВСУ.

В феврале 2024 года Соломенский райсуд Киева продлил Богуслаеву меру пресечения в виде содержания под стражей без права на внесение залога до 18 апреля.

Экс-президенту АО "Мотор Сич" Вячеславу Богуслаеву и его сообщнику продлили пребывание под стражей без права на залог до 10 июня 2024 года.