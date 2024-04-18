Впервые в истории: Дания покупает оружие у украинских производителей для ВСУ

Дания приняла решение о выделении 200 миллионов датских крон ($28,5 миллиона) на закупку украинского оружия и военной техники для Вооруженных Сил Украины (ВСУ) непосредственно у отечественных производителей.

Об этом сообщил глава Минстратегпрома Александр Камышин.

Это первое подобное решение в истории, которое, как ожидается, станет прецедентом для других стран. О подобном решении Украина настоятельно просила своих партнеров в течение последних месяцев.

"Украинская оборонка уже настолько разогналась, что украинский бюджет не может загрузить производителей заказами на полную. Способность украинского ОПК составляет около 20 млрд долларов. При этом Украина имеет только 6 млрд долларов на закупку вооружения. Грубо говоря, у нас работает только треть всех станков, которые имеются в стране - потому что денег не хватает, чтобы обеспечить заказами остальные", - сообщил Камышин.

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По его словам, оптимальный выход из этой ситуации - убедить партнеров, которые готовы покупать оружие для Украины, делать это у украинских оружейников.

Напомним:

Правительство Дании объявило о выделении нового пакета военной поддержки Украины объемом почти 300 млн евро, которые будут направлены, среди прочего, на закупку боеприпасов, беспилотников и производство ракетных компонентов.

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Украина в 2024 году имеет 6 млрд долларов на закупку вооружений, в том числе у отечественных производителей. Этих средств недостаточно, поскольку производственные возможности Украины втрое больше этого бюджета.