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Украина впервые за месяц выпустит 10 САУ "Богдана" - Зеленский

Четверг, 18 апреля 2024, 15:56 - Артур Крыжный
 

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что в апреле украинская оборонная промышленность впервые выпустит 10 самоходных артиллерийских систем "Богдана".

Об этом президент написал в своем Telegram.

"Доля собственного производства постоянно растет. Государство заключает с нашими предприятиями серьезные, длительные контракты, которые дают прогнозируемость, возможность набирать людей и привлекать инвестиции. Уже в этом месяце наша промышленность впервые выдает 10 "Богдан", в мае и дальше - еще больше", - сообщил он.

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