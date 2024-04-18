Украина впервые за месяц выпустит 10 САУ "Богдана" - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что в апреле украинская оборонная промышленность впервые выпустит 10 самоходных артиллерийских систем "Богдана".

Об этом президент написал в своем Telegram.

"Доля собственного производства постоянно растет. Государство заключает с нашими предприятиями серьезные, длительные контракты, которые дают прогнозируемость, возможность набирать людей и привлекать инвестиции. Уже в этом месяце наша промышленность впервые выдает 10 "Богдан", в мае и дальше - еще больше", - сообщил он.

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Экономическая правда.