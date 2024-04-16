Новости 16 апреля: вопрос онлайн-казино рассмотрят на СНБО, суд отменил арест 20% акций Lifecell

Об онлайн-казино. На рассмотрение СНБО готовится вопрос об угрозах безопасности общества из-за распространения онлайн-казино и неконтролируемости этой сферы.

О Lifecell. Апелляционный суд Киева отменил арест доли в 19,8% акций компании Lifecell и 100% акций Paycell, что открывает путь к завершению сделки с NJJ Holding.

О ВВП. В Международном валютном фонде (МВФ) ожидают, что показатель экономического роста Украины по итогам этого года составит 3,2%, а в 2025 году - вырастет до 6,5%.

О "Русале". Российский алюминиевый гигант "Русал" опасается, что до 36% его продаж могут оказаться под угрозой в результате санкций, введенных США и Великобританией.

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О деньгах на дополнительные 70 тысяч военным "на нуле". Правительство сможет обеспечить доплату в размере 70 тысяч грн для военнослужащих и полицейских, выполняющих боевые задачи на первой линии фронта, за счет налоговых поступлений и облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Эксклюзив ЭП

Чиновники пообещали солдатам на фронте по 70 тысяч, но денег на это еще нет. Что делать?

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Власть пытается обеспечить войско новыми людьми. В ход идут не только "кнут" – закон о мобилизации, но и "пряник" – существенные доплаты за участие в боях. Сколько средств уйдет на инициативу парламента и правительства и откуда брать деньги? (укр)

Выплаты по безработице в условиях военного положения: как получить и сколько платят в 2024-м

Кто может получить статус безработного и на какие выплаты могут рассчитывать такие лица? (укр)