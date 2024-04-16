На СНБО рассмотрят вопрос об угрозе обществу от онлайн-казино – Зеленский
На рассмотрение СНБО готовится вопрос об угрозах безопасности общества из-за распространения онлайн-казино и неконтролируемости этой сферы.
Об этом он сказал в вечернем обращении.
"Все возможности в этой сфере манипулировать людьми и вредить интересам общества должны быть и будут заблокированы", - заявил президент.
Зеленский также вспомнил в обращении об авторе петиции об ограничении онлайн-казино, с которой началась дискуссия - младшем сержанте 59-й бригады Павле Петриченко, который погиб 15 апреля.
Напомним:
Сообщалось, что петиция об ограничении работы онлайн-казино на сайте Офиса президента набрала более 26 тысяч голосов из 25 тысяч необходимых для рассмотрения.
29 марта президент Владимир Зеленский поручил главе СБУ, Госспецсвязи, Минцифры и секретарю СНБО собрать аналитику по онлайн-казино и их влиянию на часть общества.
Президент Владимир Зеленский заявил о подготовке шагов, которые "добавят необходимого контроля" над онлайн-казино.
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Экономическая правда