В МВФ ожидают роста ВВП Украины в этом году на 3,2%

В Международном валютном фонде (МВФ) ожидают, что показатель экономического роста Украины по итогам этого года составит 3,2%, а в 2025 году - вырастет до 6,5%.

Об этом говорится в докладе "Перспективы мировой экономики" (WEO), представленной во время Весенних встреч МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне, пишет "Укринформ".

Отмечается, что в этом году реальный ВВП Украины составит 3,2%. Показатель за прошлый год был пересмотрен Фондом и увеличен до 5% по итогам года - по сравнению с ожидаемыми ранее 4,5%.

При этом в следующем году прогнозируется рост реального ВВП Украины до 6,5%.

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Кроме этого, ожидается, что инфляция Украины снизится с 12,9% в 2023 году до 6,4% в нынешнем. В следующем году инфляция ожидается на уровне 7,6%.

Напомним:

По предварительной оценке Государственной службы статистики Украины (Госстата), реальный ВВП в 2023 году по сравнению с 2022-м увеличился на 5,3%.

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В марте Международный валютный фонд во время третьего пересмотра программы расширенного финансирования EFF обновил макропрогноз Украины, в частности улучшил некоторые прогнозы. В частности, Фонд сохранил свой прогноз роста реального ВВП Украины в 2024 году в пределах 3-4% и улучшил прогноз по инфляции с 9,5% до 8,5%.

В январе-феврале 2024 года рост украинского ВВП оценивают на уровне 3,6%, заявили в Минэкономики.

Экономическая правда