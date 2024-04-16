За счет налогов и ОВГЗ: Гетманцев рассказал, как покрыть дополнительные 70 тысяч военным "на нуле"

Правительство сможет обеспечить доплату в размере 70 тысяч грн для военнослужащих и полицейских, выполняющих боевые задачи на первой линии фронта, за счет налоговых поступлений и облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"Первое. За счет налогов, которые мы все вместе с готовностью и пониманием будем платить в объеме, необходимом нашим военным. Столько, сколько будет нужно. Второе. За счет внутреннего долга, тем более здесь есть куда двигаться в плане привлечения ресурса прежде всего банков", - заявил глава комитета.

В то же время Гетманцев прокомментировал идеи, которые стали популярными среди некоторых пользователей сети интернет, в частности - перераспределение бюджетных средств, предназначенных на поддержание работы общенационального телемарафона, на Вооруженные силы Украины, а также сокращение государственного аппарата для уменьшения расходов на зарплаты чиновникам.

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"Скажу так, в прошлом году текущее содержание войска по общему фонду государственного бюджета стоило 5 млрд грн в день. Вы можете сами посчитать, сколько дней войны мы можем профинансировать, пытаясь сэкономить несколько миллиардов гривен на эфемерных государственных расходах. Да, конечно, и это деньги, но это откровенная дичь, когда указывают на эти средства как на решение", - добавил Гетманцев.

Председатель комитета отметил, что в любом случае Украине следует избегать финансирования за счет эмиссии гривны.

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Напомним:

11 апреля Верховная Рада проголосовала за постановление, которое обязывает правительство разработать механизм дополнительной выплаты единовременно 70 тысяч гривен военным, которые выполняют боевые задачи на передовой, за каждые 30 дней на "нуле", территории противника и временно оккупированной территории.

Кабинет министров принял постановление, которым устанавливается выплата единовременного вознаграждения 70 тысяч гривен военным, которые 30 дней выполняют боевые действия на передовой, территории противника и временно оккупированной территории.