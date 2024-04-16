Суд отменил арест 19,8% акций Lifecell

Апелляционный суд Киева отменил арест доли в 19,8% акций компании Lifecell и 100% акций Paycell, что открывает путь к завершению сделки с NJJ Holding.

Об этом известно из решения суда, передает корреспондент ЭП.

С 16 апреля апелляционный суд Киева отменил арест 19,8% корпоративных прав компании Lifecell и 100% компании Paycell.

"Арест корпоративных прав Lifecell и Paycell отменен.

Снятие ареста дает владельцу по своему усмотрению распоряжаться своим имуществом", - сообщил представитель Turkcell Максим Шевердин

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Напомним:

В октябре 2023 года Шевченковский районный суд Киева арестовал активы подсанкционного российского олигарха Михаила Фридмана. Среди них - мобильный оператор lifecell.

Согласно материалам дела, компания LetterОne Михаила Фридмана, Петра Авена и Андрея Косогова владеет 19,8% Turkcell через IMTIS Holdings S.A.R.L.

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В то же время уже через несколько дней суд уточнил решение об аресте акций мобильных операторов Киевстар и lifecell, который теперь касается только долей, контролируемых российскими олигархами. То есть, речь идет лишь о 19,8%, а не обо всем уставном капитале.

В марте 2024 года Антимонопольный комитет обнаружилоснования для запрета на приобретение DVL Telecom, входящей во французскую группу NJJ, контроля над группой "Лайфселл".

Впоследствии сообщалось, что сделка по продаже lifecell, вероятно, будет закрыта до сентября 2024 года.Продажа состоится только тогда, когда государство взыщет в свою пользу пакет акций компании, опосредованно принадлежащий подсанкционному российскому олигарху Михаилу Фридману и его партнерам.