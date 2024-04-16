"Русал" может потерять треть экспорта из-за новых санкций США и Британии – Bloomberg

Bloomberg

Российский алюминиевый гигант "Русал" опасается, что до 36% его продаж могут оказаться под угрозой в результате санкций, введенных США и Великобританией.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источник, близкий к компании.

По предварительным оценкам "Русала", санкции могут повлиять как минимум на 1,5 миллиона тонн годового объема продаж, по сравнению с производством в 3,8 миллиона тонн в прошлом году и продажами в 4,2 миллиона тонн в прошлом году, рассказал агентству собеседник на условиях анонимности.

"Как следствие, "Русал" может быть вынужден сократить производство", - подчеркнул источник, сравнив ситуацию с мировым финансовым кризисом, который резко ударил по спросу в 2008 году.

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"Эта оценка расходится с мнением большинства западных аналитиков, которые утверждают, что санкции против российских металлов, введенные в пятницу, окажут ограниченное влияние на спрос и предложение на мировом рынке", - добавляет Bloomberg.

США и Великобритания запретили поставки нового алюминия, меди и никеля российского производства на биржи, включая Лондонскую биржу металлов, но санкции не запрещают продавать металл от производителей трейдерам или потребителям.

Одним из крупнейших клиентов "Русала" является Glencore, которая имеет давний контракт на покупку больших объемов его продукции.

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"Русал" опасается, что Glencore воспользуется санкциями, чтобы сослаться на форс-мажорные обстоятельства или попытается договориться о сниженной цене на металл, рассказал источник Bloomberg.

Пресс-служба "Русала" отказалась от комментариев агентству.

Напомним:

Ранее в российском гиганте "Русал" заявили, что санкции США и Великобритании не повлияют на экспорт металлов, поскольку они не затрагивают глобальные логистические решения компании, доступ к банковской системе и систему производства.

Экономическая правда