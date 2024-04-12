Несколько банков Китая усилили контроль за платежами российского бизнеса – СМИ

Несколько крупных китайских банков при приеме платежей из России начали запрашивать данные о том, связаны ли они с "ЛНР", "ДНР", оккупированным Россией Крымом, Ираном, Северной Кореей, Кубой и Сирией или с вооруженными силами и ОПК России.

Об этом пишут "Известия" со ссылкой на российских бизнесменов.

Опрошенные представители бизнеса назвали среди таких банков Bank of China (четвертое место по объему активов среди банков КНР) и Great Wall West China Bank.

Эксперты, опрошенные газетой, считают, что таким образом банки хотят снять риски на случай санкционных проверок.

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Издание направило запрос в названные китайские банки и крупнейшие российские, а также регуляторам обеих стран.

Источник среди российских предпринимателей рассказал, что в личном кабинете юрлица для проведения операции в банк-клиенте Bank of China появился документ, содержащий такой запрос.

Гендиректор АО "Первая группа" Алексей Порошин рассказал о получении аналогичного запроса. По его словам, клиент отвечает, что операция не связана с указанными регионами и вооруженными силами - таким образом он снимает с Bank of China ответственность на случай санкционных проверок со стороны США.

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По его словам, банки КНР начали запрашивать такую информацию примерно с начала года, даже если платеж идет не из России, а из третьих стран. Валюта платежа на ситуацию не влияет, добавил он.

Коммерческий директор компании "Импая Рус" Алексей Разумовский подтвердил информацию о запросах банков Китая. По его данным, вопрос о перечисленных странах и регионах помимо Bank of China делает и Great Wall West China Bank.

"Если ответить, что трансакция связана с перечисленными территориями, то китайская сторона, вероятнее всего, откажет в проведении платежа", - заявил руководитель аналитического отдела инвестиционной компании "Риком-Траст" Олег Абелев.

Скорее всего, запрашивать подобную информацию для одобрения операции начнут и другие банки КНР, добавил основатель Anderida Financial Group (компания по управлению инвестициями и финансовому планированию) Алексей Тараповский.

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Экономическая правда