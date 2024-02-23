Рада провалила урядовий законопроєкт про перезавантаження БЕБ

Верховна Рада на засіданні 23 лютого не ухвалила в першому читанні урядовий законопроєкт про перезавантаження Бюро економічної безпеки №10439, проти якого виступали посли країн G7 та українські бізнес-асоціації.

Про це повідомив перший заступник голови податкового комітету Ради Ярослав Железняк.

Проєкт закону набрав 222 голоси "за" з 226 необхідних.

t.me/yzheleznyak

Железняк в коментарі ЕП додав, що урядовий закоопроєкт відправили на доопрацювання Кабінету міністрів.

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Натомість на пропозицію ухвалити в першому читанні проєкт закону про перезавантаження БЕБ №10088-1, запропонований Комітетом з питань фінансів, податкової та митної політики та який підтримує бізнес-спільнота, було відмовлено ставити його на голосування.

Нагадуємо:

Раніше стало відомо, що правоохоронний та податковий комітети парламенту погодили урядовий варіант законопроєкту про реформу БЕБ, проти якого виступали українські бізнес асоціації.

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Посли країн G7 направили листа голові Верховної Ради Руслану Стефанчуку, у якому наполягають, аби реформа Бюро економічної безпеки передбачала перезавантаження його керівництва на прозорому конкурсі та перевірку доброчесності інших співробітників органу.