Посли G7 наполягають, аби реформа БЕБ відповідала вимогам ЄС та МВФ

Посли країн G7 направили листа голові Верховної Ради Руслану Стефанчуку, у якому наполягають, аби реформа Бюро економічної безпеки передбачала перезавантаження його керівництва на прозорому конкурсі та перевірку доброчесності інших співробітників органу.

Копія відповідного листа є у розпорядженні редакції ЕП.

Так, у своєму листі посли G7 нагадали, що, відповідно до звіту Єврокомісії про політику розширення від 8 листопада 2023 року, Україна повинна "запровадити законодавство, яке дозволить провести конкурентний, прозорий відбір нового керівника та інших співробітників бюро, включаючи надійну перевірку їхньої доброчесності".

Також перезавантаження БЕБ є однією з вимог меморандуму про співпрацю України з МВФ.

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За словами послів, аби виконати Україна могла ці вимоги, реформа БЕБ повинна включати наступні елементи:

Відкритий, конкурентний і прозорий конкурс на посаду нового директора БЕБ, включаючи перевірку доброчесності; Проведення незалежного аудиту діяльності БЕБ через один і три роки після призначення нового директора; Виключення можливості звільнення голови БЕБ Кабінетом міністрів, натомість залишити таку можливість за висновками незалежної оцінки; Переатестація всіх працівників БЕБ і призначення нових за прозорою та врегульованою законом процедурою.

"Наголошуємо, що прийняття будь-якого законопроекту без цих елементів негативно вплине на фіскальну стабільність країни та виконання нею умов програми МВФ та євроінтеграції", — йдеться у листі послів G7.

Там також наголошують, що виступають проти будь-яких пунктів у законі про реформу БЕБ, які підривають незалежність інших інституцій.

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Крім Стафанчука, копії листа посли G7 направили премєр-міністру Денису Шмигалю, міністрам економіки, юстиції, а також головам комітетів Верховної Ради та голові Офісу президента Андрію Єрмаку.

Напередодні стало відомо, що правоохоронний та податковий комітети парламенту погодили урядовий варіант законопроєкту про реформу БЕБ, проти якого виступали українські бізнес асоціації.

Економічна правда