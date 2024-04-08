Реформа БЭБ: Комитет согласовал новую редакцию законопроекта, но без замечаний бизнеса

Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту принять в новой редакции законопроект № 10439 о реформе Бюро экономической безопасности (БЭБ). Но без замечаний бизнеса и согласования иностранных партнеров.

Об этом сообщил председатель комитета Даниил Гетманцев и заместитель председателя комитета, народный депутат Ярослав Железняк.

В свою очередь, заместитель председателя комитета, народный депутат Ярослав Железняк заявил, что одобренная версия законопроекта не согласована с иностранными партнерами и не включает замечания бизнеса.

"С кучей ошибок и дыр для потом обжалования в судах. При том, все на словах согласны с предложениями и замечанием, но все равно голосовали текст который спустили с ОП", - отметил нардеп.

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По словам Гетманцева, новая редакция на повторное первое чтение предусматривает следующие пункты:

Отбор и представление на рассмотрение премьер-министра Украины не более двух кандидатур на должность директора БЭБ;

Первые сроки для независимых оценок (аудитов) эффективности деятельности БЭБ (проведение оценки осуществляется Комиссией после завершения первого и третьего года в должности директора БЭБ);

Доработанный механизм аттестации работников БЭБ, срок проведения которой не может превышать двенадцати месяцев со дня назначения на должность директора БЭБ;

Директор БЭБ, назначенный в порядке, предусмотренном настоящим Законом, формирует новую дисциплинарную комиссию.

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Напомним:

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Ранее стало известно, что правоохранительный и налоговый комитеты парламента согласовали правительственный вариант законопроекта о реформе БЭБ, против которого выступали украинские бизнес ассоциации.

Послы стран G7 направили письмо председателю Верховной Рады Руслану Стефанчуку, в котором настаивают, чтобы реформа Бюро экономической безопасности предусматривала перезагрузку его руководства на прозрачном конкурсе и проверку добропорядочности других сотрудников органа.

Верховная Рада на заседании 23 февраля не приняла в первом чтении правительственный законопроект о перезагрузке Бюро экономической безопасности №10439, против которого выступали послы стран G7 и украинские бизнес-ассоциации.