Новости 1 апреля: РФ импортирует элитные авто, несмотря на санкции, сколько средств надо на восстановление Харькова

Об импорте Россией элитных авто. С начала большой войны и до июля 2023 года Россия ввезла не менее 3600 элитных автомобилей несмотря на то, что страны G7 в начале марта 2022 года ввели ограничения на экспорт таких товаров в РФ.

О восстановлении Харькова. На восстановление всего, что повредила Россия в Харькове, нужно более 10 миллиардов долларов.

О ситуации в энергетике. По состоянию на 1 апреля аварийные отключения электроэнергии не применяются. Действуют графики почасовых ограничений в Харькове и ограничения потребления сетей для промышленности в Криворожском районе.

О Zara. Inditex (владелец Zara, Pull&Bear, Bershka и Massimo Dutti) постепенно возобновит свою коммерческую деятельность в Украине, сначала открыв свою онлайн-сеть 2 апреля, а с 3 апреля - около 20 магазинов своих брендов, включая три магазина Zara, в Киеве.

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Об УЗ. В марте 2024 года "Укрзализныця" перевезла во всех видах сообщения рекордные с начала полномасштабного вторжения России 16 миллионов тонн грузов.

Эксклюзив ЭП

От маленького гаража до бронеавтомобиля. Как студенты КПИ создали оборонный бизнес

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До большой войны украинские студенты участвовали в автогонках и тюнинговали авто. Благодаря полученным знаниям и навыкам они создали самый защищенный бронеавтомобиль в ВСУ. (укр)