Zara откроет три своих магазина в Киеве уже в среду

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Inditex (владелец Zara, Pull&Bear, Bershka и Massimo Dutti) постепенно возобновит свою коммерческую деятельность в Украине, сначала открыв свою онлайн-сеть во вторник, а со среды - около 20 магазинов своих брендов, включая три магазина Zara, в Киеве.

Об этом сообщает испанское информационное агентство EFE.

Таким образом, текстильный гигант возвращается на украинский рынок более чем через два года после закрытия своих магазинов и отмены операций электронной коммерции из-за войны, вспыхнувшей в результате российского военного вторжения.

Бренды Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho и Zara Home снова появятся в продаже для украинских потребителей на этой неделе.

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Напомним:

8 марта стало известно, что бренды Inditex - Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home - возвращаются в Украину.

Акции испанской компании по производству одежды Inditex, которая владеет брендом Zara, в среду выросли до исторического максимума после того, как компания отчиталась о рекордном росте выручки по итогам 2023 года.

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