Россия импортировала не менее 3600 элитных автомобилей несмотря на санкции

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С начала большой войны и до июля 2023 года Россия ввезла не менее 3600 элитных автомобилей несмотря на то, что страны G7 в начале марта 2022 года ввели ограничения на экспорт таких товаров в РФ.

Об этом свидетельствует анализ данных Import Genius, расследование УП.

Расследование УП свидетельствует, что сейчас российские миллиардеры переплачивают за "логистические неудобства". Впрочем, кремлевские олигархи до сих пор могут себе это позволить, несмотря на санкции и ограничения.

Больше всего было ввезено автомобилей производства Mercedes, которых импортировали 764 единицы, из которых 49 - это Mercedes Maybach.

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С небольшим отрывом на втором месте расположились машины производства BMW, которых ввезли 718. Речь идет, в частности, о последних моделях 2023 года, например X5 и X7.

Более 300 автомобилей Range Rover и 119 автомобилей Land Cruiser также попали в РФ с 24 февраля 2022 года по 31 июля 2023 года. В меньших объемах в Россию ввозили Lamborghini, Bentley, Cadillac, Porsche и Ferrari.

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Элитные автомобили западного производства ввозили в Россию из таких стран как Беларусь, ОАЭ, Турции, Эстония, Кыргызстан, Армения, Узбекистан, Корея и других.

Примечательно, что значительная часть таможенных деклараций не содержит данных о VIN-кодах транспортного средства, а иногда не указывается даже модель или бренд автомобиля.

В анализе рассматривался импорт Россией таких авто:

1) авто с двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизель) с объемом цилиндров более 2500 см3;

2) авто с искровым зажиганием с объемом цилиндров более 3000 см3 (бензин).

Поставки этих авто с марта 2022 года запрещены санкциями стран G7, в том числе США и ЕС. Сначала элитные авто трактовались как такие, которые стоят дороже 50 тыс долл, впоследствии классификацию уточнили в измерении объема цилиндров. Так, под санкциями оказались машины с ДВС с объемом цилиндров более 1900 см3, а значит на самом деле перечень ценных нелегальных автомобилей, которые попадали в РФ, значительно больше.

Смотрите расследование Михаила Ткача на УП: "Специальная автомобильная операция". Как окружение Путина под санкциями продолжает покупать Rolls-Royce и Maybach