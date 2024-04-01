На восстановление Харькова нужно более $10 миллиардов: Терехов рассказал, как город решает проблемы в энергетике

На восстановление всего, что повредила Россия в Харькове, нужно более 10 миллиардов долларов.

Об этом рассказал городской голова Харькова Игорь Терехов в интервью liga.net.

По словам мэра города, Харьков имеет несколько приоритетов в бюджете и один из них - это восстановление. Терехов отметил, что ни один бюджет города в мире не может выдержать нагрузку в 10 млрд долл, поэтому город привлекает международных партнеров.

"Россия врет, когда говорит, что бьет только по военным объектам. С каждым прилетом у нас все больше доказательств, что это настоящий геноцид", - подчеркнул городской голова.

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Относительно разрушений, которые вызвала Россия в последнюю декаду марта, Терехов рассказал, что враг разрушил все трансформаторные подстанции, повредил ТЭЦ. В Харькове был блэкаут.

"Восстановить эти мощности быстро невозможно. Они работают, но полностью не восстановлены. Нам удалось вместе с энергетиками совершить чудо. Уже вечером следующего дня начал появляться свет в жилых домах. К сожалению, не хватает напряжения. Пришлось досрочно завершить отопительный сезон, чтобы сэкономить", - добавил он.

В городе были введены почасовые графики отключения света и было принято решение не освещать улицы.

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"Обещать, что мы восстановим мощности в конкретный срок, я не могу", - констатировал городской голова.

Терехов также рассказал, что в этом отопительном сезоне город был частично готов к атакам по энергетике.

"Уже в этом отопительном сезоне мы работали частично благодаря тому, что построили модульные котельные в жилых микрорайонах. Несмотря на блэкаут в городе, 40 000 абонентов его даже не чувствовали, потому что в подготовке к зиме мы сделали альтернативное отопление. Работали котельные, которые перешли на генераторы", - добавил он.

Также дифференциация тепловой сети будет приоритетом в подготовке к новому отопительному сезону, чтобы меньше давать нагрузку на стационарные крупные ТЭЦ.

Что касается национализации Харьковской ТЭЦ, то по словам Терехова, "там такие разрушения, что уже нечего национализировать".

Также в городе были перебои с водоснабжением, которое напрямую зависит от энергетики. Харьковчан просили делать запасы.

"Рассматриваем несколько альтернатив. Одна из них - бурение скважин, например. В условиях войны дифференциация нужна во всех сферах.

Это хороший рецепт, как решить проблемы с водоснабжением, теплоснабжением и электроснабжением. Пришло время максимально отходить от большой централизации", - резюмировал Терехов.

Напоминаем:

Накануне сообщалось, что в Харькове нет ограничений электроэнергии, впервые с 22 марта, когда энергетическая инфраструктура города значительно пострадала от российских обстрелов.

В результате российской атаки 22 марта была разрушена Змиевская ТЭС, которая является крупнейшей станцией в Харьковской области и одной из крупнейших в Украине.