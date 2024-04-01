Во всех областях отменили аварийные отключения света, графики действуют только в Харькове – Минэнерго

По состоянию на 1 апреля аварийные отключения электроэнергии не применяются. Действуют графики почасовых ограничений в Харькове и ограничения потребления сетей для промышленности в Криворожском районе.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики.

"Дефицита электроэнергии нет. Планируется коммерческий импорт. Вчера фиксировался профицит в системе – из-за солнечной погоды и соответственно интенсивной выработки электроэнергии СЭС в течение дня НЭК "Укрэнерго" уменьшал нагрузку объектов ВИЭ суммарной величиной 1739 МВт*ч", – говорится в сообщении.

В настоящее время энергосистема работает стабильно и сбалансированно, отметили в ведомстве.

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В то же время в Минэнерго уточнили, что на высоковольтной подстанции в Запорожской области зафиксированы взрывы БПЛА. Имеются повреждения оборудования.

В результате боевых действий поврежден газопровод среднего давления к зданию пожарной части в Харьковском районе. Без газоснабжения осталась часть населенного пункта и коммунально-бытовой объект.

"Из-за технологических нарушений отключилось оборудование на подстанции в Одесской области, в результате чего обесточивались потребители в г. Одесса. В течение трех часов все потребители заживили", – отметили в министерстве.

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Напомним:

После кратковременной отмены ограничений на поставку электроэнергии, 31 марта в Харькове вернулись к почасовым отключениям света из-за ненадежности системы передачи электроэнергии, а также недостатка локальной генерации.

Экономическая правда