Авария на Alaska Airlines: Boeing раскрыл регулятору США имена разработчиков 737 MAX

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Американский авиаконцерн Boeing предоставил регуляторам имена сотрудников, которые входят в состав команды разработчиков 737 MAX, после того, как законодатели и чиновники по безопасности резко раскритиковали неспособность компании сделать это на слушаниях в Сенате.

Об этом пишет Reuters.

Председатель Национального совета по безопасности на транспорте Дженнифер Гоменди заявила ранее в среду, что Boeing не предоставил имена сотрудников и некоторые ключевые записи, необходимые в рамках расследования аварии на борту Alaska Airlines MAX 9.

На слушаниях в Сенатском комитете по торговле Гоменди заявила, что следователи ищут имена 25 человек, работающих над дверными заглушками на заводе Boeing в Рентоне, штат Вашингтон, и в воскресенье начали недельный цикл интервью.

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"Это абсурд, что через два месяца мы не имеем этой информации", - сказала она.

В среду компания Boeing заявила, что вскоре после инцидента она предоставила регулятору имена некоторых своих сотрудников, в том числе специалистов по дверям, которые, по ее мнению, могли бы обладать соответствующей информацией.

Сенатор Тед Круз, главный республиканец в Комитете по вопросам торговли, назвал "совершенно неприемлемым" то, что реглятор не имеет полного сотрудничества от Boeing, и попросил Гоменди предоставить обновленную информацию в течение недели.

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Напомним:

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) в ходе аудита компаний Boeing и Spirit AeroSystems, проведенного после инцидента с самолетом Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines, у которого во время взлета в Портленде вырвало дверь, выявило многочисленные случаи несоблюдения требований контроля качества.

Авиаконцерн Boeing уволил руководителя программы лайнеров 737 Max Эда Кларка после аварии с самолетом Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines в начале января.

Авиаконцерн Boeing в январе поставил 27 самолетов на фоне аварии с самолетом Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines в начале месяца - это на 29% меньше, чем в первом месяце 2023 года.

В январе авиакомпания Alaska Airlines завершила проверку первой группы своих самолетов Boeing 737 MAX 9, что позволило вернуть самолет в эксплуатацию.

22 января Федеральное авиационное управление США (FAA) рекомендовало авиакомпаниям, эксплуатирующим самолеты Boeing 737-900ER, проверить дверные заглушки, чтобы убедиться, что они должным образом закреплены.

Экономическая правда