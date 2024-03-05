Новости 5 марта: сбой в соцсетях, МУС начал расследовать удары РФ по энергетике Украины

О сбое в соцсетях. Facebook и Instagram не работали, пользователей выбросило из их аккаунтов. На 18:40 Facebook восстановил работу.

О расследование дела об ударах РФ по энергетике Украины. Международный уголовный суд выдал ордера на арест командующих дальней авиации и Черноморского флота РФ в рамках расследования потенциальных военных преступлений России в Украине, совершенных в период с 10 октября 2022 года по 9 марта 2023 года.

О "транспортном безвизе". Еврокомиссия предложила изменения в соглашения о либерализации грузовых перевозок с Украиной и Молдовой ("транспортный безвиз") для продления их действия еще на год.

О дронах. Украинские производители дронов уже способны ежемесячно производить до 150 тысяч единиц продукции, а до конца года Украина может выйти на общую цифру в 2 миллиона беспилотников.

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Об экспорте электроэнергии. Украина планирует экспортировать рекордное количество электроэнергии - 13,39 ГВт-час - в пять стран Европы: Словакию, Венгрию, Польшу, Румынию и Молдову. В понедельник показатель экспорта составил 13,2 ГВт-час.

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Немецкий пациент. Почему самая большая экономика Евросоюза приходит в упадок

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Газовый кардинал России: кто стоит за новой волной экспортной экспансии Кремля

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