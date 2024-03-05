У Facebook и Instagram произошел сбой: пользователей выбросило из аккаунтов

Facebook и Instagram не работают, пользователей выбросило из их аккаунтов. На 18:40 Facebook восстановил работу.

Некоторые пользователи вообще не могут войти, в других – не обновляются страницы.

При авторизации появляется ошибка. Система просит повторить попытку входа в аккаунт.

Сервис Downdetector отмечает, что пользователи массово жалуются на то, что не могут войти в Facebook и Instagram. Также Downdetector фиксирует жалобы на сбой в работе YouTube.

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Менее чем за 10 минут на сервис поступило более 200 тысяч жалоб о перебоях в работе Facebook и более 45 тысяч - Instagram.

В Meta отреагировали на сбой в соцсетях и заявили, что решают эту проблему.

"Мы знаем, что люди испытывают проблемы с доступом к нашим сервисам. Мы сейчас над этим работаем", – заявил пресс-секретарь Meta Энди Стоун.

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Пользователи соцсетей сообщают о возобновлении работы Facebook.

По данным Downdetector, также на сбои жалуются пользователи X, TikTok и WhatsApp. Также фиксируют жалобы на сбой в сервисах Google - магазине приложений Google Play, поиске и почте Gmail.