В этом году производство дронов в Украине может достичь 2 миллионов единиц

Украинские производители дронов уже способны ежемесячно производить до 150 тысяч единиц продукции, а до конца года Украина может выйти на общую цифру в 2 миллиона беспилотников.

Об этом заявила заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Анна Гвоздяр в эфире телемарафона.

"Всех поразила фраза Президента о возможности изготовления в Украине миллиона дронов и многие люди в нее почему-то не поверили. Могу заверить, что Украина в плане производства идет уже далеко за миллион. И я уверена, что в этом году мы достигнем отметки даже в 2 миллиона", - сказала Гвоздяр.

Она отметила, что на сегодня на собственных мощностях мы способны изготовить около 150 тысяч единиц БпЛА в месяц, а при условии дополнительного финансирования производство можно нарастить кратно.

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Всего в этом секторе задействовано около 200 отечественных компаний, из которых почти 60 уже приобщены к государственному заказу.

Напомним:

19 декабря президент Владимир Зеленский пообещал, что Украина изготовит миллион дронов в 2024 году.

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Бизнес и рынок в Украине уже готовы производить более миллиона дронов. На организацию производства правительство выделило около 40 млрд гривен.