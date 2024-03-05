Facebook и Instagram возобновили работу после масштабного сбоя

Пользователи Facebook и Instagram снова могут войти в приложения после масштабного сбоя.

Как свидетельствуют данные сервиса Downdetector, количество жалоб на сбои в работе платформ существенно упало.

Также пользователи заявляют об улучшении работы YouTube и других сервисов Google.

Напомним:

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Сообщалось, что Facebook и Instagram не работают, пользователей выбросило из их аккаунтов.

Некоторые пользователи вообще не могли зайти, в других - не обновлялись страницы.

Во время авторизации появлялась ошибка. Система просила повторить попытку входа в учетную запись.

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Также Downdetector фиксировал жалобы на сбой в работе YouTube.

В Meta отреагировали на сбой в соцсетях и заявили, что решают эту проблему.

"Мы знаем, что люди имеют проблемы с доступом к нашим сервисам. Мы сейчас над этим работаем", - заявил пресс-секретарь Meta Энди Стоун.

По данным Downdetector, также на сбои жаловались пользователи X, TikTok и WhatsApp. Также фиксировали жалобы на сбой в сервисах Google - магазине приложений Google Play, поиске и почте Gmail.

Эокномическая правда