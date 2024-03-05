Facebook и Instagram возобновили работу после масштабного сбоя
Пользователи Facebook и Instagram снова могут войти в приложения после масштабного сбоя.
Как свидетельствуют данные сервиса Downdetector, количество жалоб на сбои в работе платформ существенно упало.
Также пользователи заявляют об улучшении работы YouTube и других сервисов Google.
Напомним:
Сообщалось, что Facebook и Instagram не работают, пользователей выбросило из их аккаунтов.
Некоторые пользователи вообще не могли зайти, в других - не обновлялись страницы.
Во время авторизации появлялась ошибка. Система просила повторить попытку входа в учетную запись.
Также Downdetector фиксировал жалобы на сбой в работе YouTube.
В Meta отреагировали на сбой в соцсетях и заявили, что решают эту проблему.
"Мы знаем, что люди имеют проблемы с доступом к нашим сервисам. Мы сейчас над этим работаем", - заявил пресс-секретарь Meta Энди Стоун.
По данным Downdetector, также на сбои жаловались пользователи X, TikTok и WhatsApp. Также фиксировали жалобы на сбой в сервисах Google - магазине приложений Google Play, поиске и почте Gmail.
Эокномическая правда