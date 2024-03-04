Новости 4 марта: Шмыгаль анонсировал новый подход к бронированию, на ЗАЭС не осталось персонала "Энергоатома"

О бронировании. Кабинет Министров Украины нарабатывает более справедливые подходы к бронированию военнообязанных с учетом уровня заработных плат, налоговой нагрузки и влияния на экономику.

О ЗАЭС. На оккупированной россиянами Запорожской АЭС не осталось персонала "Энергоатома".

О дронах. Бизнес и рынок в Украине уже готовы производить более миллиона дронов. На организацию производства правительство выделило около 40 млрд гривен.

О сокращении министерств. В рамках реформы правительства планируется сократить количество министерств на треть.

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Об электроэнергии. В понедельник Украина запланировала экспортировать рекордные 13 гигаватт электричества в другие страны. Покупать электроэнергию будут Словакия, Венгрия, Польша, Румыния и Молдова.

Эксклюзивы ЭП

Эпоха единорогов заканчивается. Почему получить оценку в один миллиард долларов становится труднее?

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Некогда перспективные технологические компании оказались на грани истощения. Им больше не верят на слово – инвесторов интересуют только реальные результаты. Но для Украины не все так плохо. Почему?(укр)