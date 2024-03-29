АРМА просит Раду и СНБО решить проблему Сахалинского месторождения

Агентство по розыску и менеджменту активов АРМА призывает СНБО и Верховную Раду решать вопрос с добычей на Сахалинском месторождении на законодательном уровне, поскольку государство будет терять миллиарды гривен в год.

Об этом сообщает пресс-служба АРМА.

"АРМА призывает СНБО и народных депутатов Украины рассмотреть возможность законодательного решения вопроса с добычей. А именно: разрешить выдачу спецразрешения на работу на Сахалинском месторождении без проведения аукциона на основании договора об управлении, заключенного с Национальным агентством". - говорится в сообщении.

Соответствующее решение обеспечит интересы государства и обеспечит поступление в госбюджет около 10 млрд грн ежегодно, убеждают в АРМА.

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Также Национальное агентство считает, что аннулирование спецразрешения, лишение граждан возможности пользования природным газом и возможность продажи такого спецразрешения во время войны являются преступлениями против государства.

Причиной обращения является существующий договор между Национальным агентством и ПАО "Укрнафта" от 13 июня 2023 года по управлению корпоративными правами ЧАО "ВК "Укрнефтебурение"". Договор заключен в соответствии с распоряжением Правительства от 23 мая 2023 года под номером 454-р.

ЧАО "ПК "Укрнефтебурение" владело спецразрешением на пользование недрами и добычу углеводородов на Сахалинском месторождении в Харьковской области.

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Однако решением Шестого апелляционного административного суда спецразрешение было аннулировано. При этом, Верховный суд своим постановлением от 12 декабря 2023 года отказал в производстве по кассационной жалобе АРМА, а также отказал в кассационном обжаловании и ЧАО "ПК "Укрнефтебурение".

Из-за остановки добычи ежегодно государство будет терять почти 500 млн кубометров природного газа и около 10 млрд грн налогов и дивидендов.

Также остановка добычи на Сахалинском месторождении может привести к тому, что жители Харьковской области могут остаться без газоснабжения.

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Напомним:

Киевский окружной админсуд обязал Государственную службу геологии и недр рассмотреть заявление "Укрнефтебурения" о выдаче спецразрешения на добычу газа на Сахалинском месторождении.

Верховный суд отказал ЧАО "Укрнефтебурение" в пересмотре решения, по которому которого компания потеряла лицензию на пользование недрами Сахалинского газового месторождения в Харьковской области.

ЧАО "ПК "Укрнефтебурение" подтвердило остановку 1 декабря добычи природного газа и газового конденсата на Сахалинском месторождении, которое является одним из крупнейших месторождений Украины.

ЧАО "ДК "Укрнефтебурение" с 1 декабря остановило добычу на одном из крупнейших месторождений Украины - Сахалинском - во исполнение решения суда об аннулировании спецразрешения компании на это месторождение.

По решению Шестого апелляционного админсуда от 28 ноября управляющий "Укрнефтебурения" компания "Укрнафта" потеряла лицензию на Сахалинское месторождение.

В "Укрнефтебурении" заявили, что из-за аннулирования спецразрешения на пользование недрами Сахалинского нефтегазоконденсатного месторождения и остановки добычи на нем государство теряет почти 50 миллионов кубометров газа в месяц.

В 2023 году "Укрнефтебурение" уплатило в госбюджет более 3 миллиардов гривен налогов.

Экономическая правда