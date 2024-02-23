"Укрнефтебурение" в 2023 году уплатило более 3 миллиардов налогов

В 2023 году "Укрнефтебурение" уплатило в госбюджет более 3 миллиардов гривен налогов.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Несмотря на остановку добычи в декабре прошлого года, ЧАО "ВК "Укрнефтебурение" стало одним из лидеров в уплате налогов в пользу государства. Более 3 млрд грн налогов уплатило предприятие в госбюджет в 2023 году", — говорится в сообщении.

Напомним:

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1 декабря "Укрнефтебурение" остановило добычу на одном из крупнейших месторождений Украины - Сахалинском - во исполнение решения суда об аннулировании спецразрешения компании на это месторождение.

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