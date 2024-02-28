Сахалинское месторождение: суд обязал Госгеонедра рассмотреть заявление "Укрнефтебурения" на выдачу спецразрешения

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Киевский окружной админсуд обязал Государственную службу геологии и недр рассмотреть заявление "Укрнефтебурения" о выдаче спецразрешения на добычу газа на Сахалинском месторождении.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Также Госгеонедра обязана рассмотреть заявление о заключении с "Укрнефтебурением" соглашения об условиях пользования недрами.

"Соответствующий исполнительный лист был выдан судом 9 февраля 2024 года.

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27 февраля 2024 года судебный документ вступил в законную силу, поэтому заявление должно быть рассмотрено Госгеонедра безотлагательно, в установленные законодательством сроки", - говорится в сообщении.

В компании добавили, что от остановки добычи природного газа на Сахалинском месторождении государство ежемесячно теряет 190 млн грн ренты, 130 млн грн НДС и около 80 млн грн налога на прибыль.

Напомним:

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Верховный суд отказал ЧАО "Укрнефтебурение" в пересмотре решения, по которому которого компания потеряла лицензию на пользование недрами Сахалинского газового месторождения в Харьковской области.

ЧАО "ПК "Укрнефтебурение" подтвердило остановку 1 декабря добычи природного газа и газового конденсата на Сахалинском месторождении, которое является одним из крупнейших месторождений Украины.

ЧАО "ДК "Укрнефтебурение" с 1 декабря остановило добычу на одном из крупнейших месторождений Украины - Сахалинском - во исполнение решения суда об аннулировании спецразрешения компании на это месторождение.

По решению Шестого апелляционного админсуда от 28 ноября управляющий "Укрнефтебурения" компания "Укрнафта" потеряла лицензию на Сахалинское месторождение.

В "Укрнефтебурении" заявили, что из-за аннулирования спецразрешения на пользование недрами Сахалинского нефтегазоконденсатного месторождения и остановки добычи на нем государство теряет почти 50 миллионов кубометров газа в месяц.

В 2023 году "Укрнефтебурение" уплатило в госбюджет более 3 миллиардов гривен налогов.