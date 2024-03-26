Новости 26 марта: транш от МВФ, Польша пропускает в ЕС подсанкционную древесину из Беларуси

О транше от МВФ. В госбюджет Украины 26 марта поступил третий транш финансовой поддержки в рамках программы расширенного финансирования EFF от Международного валютного фонда в размере 880 миллионов долларов.

О древесине из Беларуси. Белорусскую древесину, которая попала под санкции, ввозят на территорию ЕС через Польшу, используя поддельные документы о том, что продукция направляется из Казахстана. В польской таможне говорят, что не имеют физической возможности проверять подлинность всех таможенных деклараций.

О российских поставках нефти в Северную Корею. Россия начала прямые поставки нефти в Северную Корею, игнорируя санкции ООН. В обмен на нефть Россия получает оружие.

Об отопительном сезоне в Киеве. Отопительный сезон в Киеве планируется завершить уже с 28 марта. Все из-за существенного потепления, которое прогнозируют синоптики. Учреждения социального обслуживания будут отключать по письменной заявке руководителей.

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О валютной выручке и экспортерах. Общий объем экспортных операций, по которым были превышены предельные сроки расчетов составил эквивалент 7,17 миллиарда долларов за последние 10 лет.

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