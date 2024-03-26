Киев завершит отопительный сезон 28 марта

Отопительный сезон в столице планируется завершить уже 28 марта. Все из-за существенного потепления, которое прогнозируют синоптики. Учреждения социального обслуживания будут отключать по письменной заявке руководителей.

Об этом сообщил киевский городской глава Виталий Кличко.

"Поэтому, уже с этого четверга город начнет процесс отключения от отопления зданий. С 28 марта мы начинаем процесс отключения. Досрочное завершение отопительного сезона позволит столице сэкономить энергоносители и не тратить без надобности природный газ. А жителям города - сэкономить на оплате за отопление", - сообщил он.

Отключение систем отопления в учреждениях здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, дошкольного и общего среднего образования, а также в учреждениях и заведениях социального обслуживания происходит по письменным заявкам их руководителей.

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