Россия поставляет нефть напрямую в Северную Корею в обмен на оружие

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Россия начала прямые поставки нефти в Северную Корею, игнорируя санкции ООН. В обмен на нефть Россия получает оружие.

Об этом сообщает газета Financial TImes.

По данным спутниковых снимков, предоставленных британским аналитическим центром Королевский объединенный институт оборонных исследований (RUSI), по меньшей мере пять северокорейских танкеров в этом месяце посетили Восточный порт на российском Дальнем Востоке для получения нефтепродуктов.

Эти поставки, начавшиеся 7 марта, являются первыми задокументированными прямыми морскими поставками из России с тех пор, как Совет Безопасности ООН с согласия Москвы установил строгие ограничения на перевозки нефти в 2017 году в ответ на ядерные испытания Пхеньяна.

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"Эти поставки нефти являются прямым нападением на санкционный режим, который сейчас оказался на грани краха", - заявил бывший сопредседатель группы ООН по мониторингу санкций в отношении Северной Кореи Хью Гриффитс.

Суда, ходящие под флагом Северной Кореи и классифицируемые как танкеры для нефтепродуктов, посетили один и тот же причал, принадлежащий российской нефтекомпании в Восточном порту, где, похоже, они осуществляли загрузку. Спутниковые снимки подтвердили, что затем два из этих судов отправились из Восточного порта в северокорейский порт Чхонджин, где, вероятно, осуществили разгрузку.

"Суда, которые мы видели на российских терминалах, являются одними из крупнейших по грузоподъемности судов во флоте Северной Кореи, и они постоянно заходят и выходят из порта", - сказал научный сотрудник RUSI Джозеф Берн.

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Поставки происходят после того, как Северная Корея с августа прошлого года начала поставлять в Россию тысячи контейнеров с боеприпасами, которые, по утверждению военных экспертов, существенно повлияли на ход войны Москвы в Украине. По данным RUSI, Восточный порт также использовался как центр для российских кораблей, якобы причастных к торговле оружием между странами.

"То, что мы можем видеть сейчас, - это очевидная бартерная сделка "оружие за нефть", которая открыто нарушает санкции, утвержденные лично Владимиром Путиным", - сказал Гриффитс.

Разоблачение очевидной торговли нефтью в обмен на оружие происходит в то время, когда западные дипломаты спешат сохранить группу ООН, которая следит за соблюдением санкций в отношении Северной Кореи, на фоне опасений, что Россия может наложить вето на продление мандата этого органа.