Польша пропускает в ЕС подсанкционную древесину из Беларуси по фальшивым документам – расследование

схемы

Белорусскую древесину, которая попала под санкции, ввозят на территорию ЕС через Польшу, используя поддельные документы о том, что продукция направляется из Казахстана. В польской таможне говорят, что не имеют физической возможности проверять подлинность всех таможенных деклараций.

Об этом говорится в совместном расследовании Белорусского расследовательского центра, проекта украинской редакции Радио Свобода "Схемы" и издания Gazeta Wyborcza.

Расследователи обнаружили, что после введения санкций в отношении древесины из Беларуси существенно вырос импорт в ЕС дерева из Казахстана. Так, по данным Евростата, в 2022 году из Казахстана ввезли товаров из дерева на 14 миллионов евро, а в 2023-м этот показатель увеличился почти в пять раз - до 68 миллионов евро.

Журналисты проанализировали один из контрактов между казахстанской фирмой Nurr-electro и польской PLRBL на поставку палисада из сосны на сумму почти миллион евро. Контракт датирован октябрем 2022 года, поставка - началом 2023 года.

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"Оказалось, что подписи и оттиски печатей на документе казахстанской Nurr-electro сфальсифицированы, и, как отметили двое независимых экспертов по графическому дизайну, наложенные на документы с помощью фоторедактора.

Кроме того, юрист казахстанской компании Nurr-electro Арман Тулиевич в комментарии журналистам отметил, что "не было финансовых операций по такой сделке, не то что товара" и "у нас нет такой печати". А представитель белорусской компании-перевозчика "Галлардо" признался, что товар из Беларуси: "мы из Казахстана не везли, мы из Беларуси везли, нам там загрузили", - говорится в материале.

При этом единственный владелец польской компании-покупателя PLRBL Олег Янович отказался отвечать на вопросы журналистов.

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Расследователи с помощью источников на рынке выяснили, что отгрузка древесины происходила со склада белорусского предприятия, владельцем которого является упомянутый Олег Янович.

В польском Министерстве иностранных дел в ответе на запрос журналистов заявили, что вопрос обхода санкций не относится к их компетенции. В Таможенной службе Польши заявили, что не имеют физической возможности проверять все таможенные декларации.

"Из Министерства внутренних дел Польши поступил ответ, что по изложенным в запросе фактам началась проверка, но от дальнейших комментариев ведомство воздержалось", - говорится в материале.

Экономическая правда