На оценку ущерба от попаданий российских ракет по ДнепроГЭС понадобится 3 дня

На полную оценку и экспертизу нанесенного ущерба ДнепроГЭС от попаданий российских ракет понадобится около 3 дней.

Об этом сообщает пресс-служба "Укргидроэнерго".

"Сейчас "Укргидроэнерго" пытается проанализировать ситуацию. Для полной оценки и экспертизы нужно около 3 дней", — сообщает пресслужба.

В компании отметили, что угрозы прорыва плотины нет. Есть поверхностные повреждения, однако сама плотина цела.

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Кроме этого, описывая последствия попаданий российских ракет, отмечается, что в машинном зале обвалены часть потолка и стены. На станции необходимо будет восстановить электрическое оборудование и гидроагрегаты.

Напомним:

В результате ракетной атаки 22 марта есть попадание по крупнейшей ГЭС Украины – ДнепроГЭС в Запорожье. Угрозы прорыва нет, ситуация на дамбе станции контролируемая.

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В "Укргидроэнерго" сообщили о двух прямых попаданиях в ДнепроГЭС, что в Запорожье, – в ГЭС-1 и ГЭС-2. Пока неизвестно, удастся ли восстановить последнюю, ведь она получила серьезные повреждения.

Позже стало известно, что российские ракеты ударили по ДнепроГЭС 8 раз, на станции работают аварийные службы и ГСЧС.

В то же время в "Укргидроэнерго" не исключают возможных намерений врага полностью разрушить станцию.

На Днепровской ГЭС удалось запустить часть оборудования, но электричество станция пока не производит.