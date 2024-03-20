Новости 20 марта: план Ukraine Facility, Кабмин закроет список "международных спонсоров войны" от НАПК

О плане Ukraine Facility. 18 марта правительство утвердило план Ukraine Facility, а уже 20 марта премьер-министр Денис Шмыгаль передал план президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. В целом План реформ Украины охватывает 15 сфер.

О списке "международных спонсоров войны". Кабинет Министров после обращений от стран-партнеров решил отказаться от списка "Международные спонсоры войны" на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

О конфискованной яхте Медведчука. Агентство по розыску и менеджменту арестованных активов (АРМА) объявило о конкурсном отборе юридических лиц, которым будет предоставлено право продать конфискованную у Виктора Медчедчука яхту Royal Romance по решению украинских и хорватских судов.

О транше макрофина от ЕС. Европейская комиссия перевела Украине первый транш макрофинансовой помощи из большого пакета поддержки на сумму 50 млрд евро.

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О Raiffeisen. США давят на крупнейший западный банк в России, австрийский Raiffeisen Bank International, чтобы тот отказался от планов выкупить за 1,5 млрд евро замороженные акции российского олигарха Олега Дерипаски в австрийской строительной компании Strabag.

Эксклюзивы ЭП

Работа в ІТ есть, но не для программистов. Почему компании охотятся на маркетологов и аналитиков

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Кризис в украинском ІТ-секторе не повлиял на продуктовые компании. Они расширяют штат, но охотятся в основном на нетехнических специалистов и закрывать вакансии им становится все труднее. Что происходит? (укр)

Яйца уже не те. Стали ли армейцы закупать продукты лучше?

В декабре 2023 года новый министр обороны представил Государственного оператора тыла, с которым закупки должны были стать лучше и без "яиц по 17 грн за штуку". Удалось ли это? (укр)