Правительство закроет список "международных спонсоров войны" от НАПК

Кабинет Министров после обращений от стран-партнеров решил отказаться от списка "Международные спонсоры войны" на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Об этом сообщает пресс-служба КМУ.

Правительство провело расширенное заседание с участием представителей СНБО, СБУ, НАПК, Офиса генпрокурора и послов стран-партнеров на котором рассмотрели вопрос функционирования страницы "Международные спонсоры войны" на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

МИД доложило о многочисленных обращениях представителей дипломатического корпуса стран-партнеров по поводу отсутствия нормативной базы для существования списка "Международных спонсоров войны". И, соответственно, негативное влияние этого списка на принятие важных решений для противодействия российской агрессии.

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Также неприемлемость распространения от имени государства такой информации без урегулирования вопросов на законодательном уровне отметили в Минюсте. Представители СНБО, в частности, отметили, что необходимости в дополнительных институтах по реализации государственной санкционной политики нет, поскольку вся исчерпывающая информация по этому вопросу включена в Государственный реестр санкций.

В НАПК согласились, что действительно существует вопрос дальнейшего функционирования списка.

После обсуждения присутствующие согласились с рядом предложений МИД, Минюста, Минэкономики, СНБО, Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

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В частности, о передаче информации из списка в Межведомственную рабочую группу по вопросам реализации государственной санкционной политики для определения оснований для применения санкций к указанным на данном ресурсе субъектам и подготовки соответствующих предложений для рассмотрения на заседании СНБО.

Пользователей со страницы "Международные спонсоры войны" переадресуют на веб-сайт СНБО "Государственный реестр санкций".

"Это необходимо для достоверного и единого информирования об официальном перечне субъектов, в отношении которых применены санкции в Украине", - резюмировали в Кабмине.

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