Правительство закроет список "международных спонсоров войны" от НАПК
Кабинет Министров после обращений от стран-партнеров решил отказаться от списка "Международные спонсоры войны" на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.
Об этом сообщает пресс-служба КМУ.
Правительство провело расширенное заседание с участием представителей СНБО, СБУ, НАПК, Офиса генпрокурора и послов стран-партнеров на котором рассмотрели вопрос функционирования страницы "Международные спонсоры войны" на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.
МИД доложило о многочисленных обращениях представителей дипломатического корпуса стран-партнеров по поводу отсутствия нормативной базы для существования списка "Международных спонсоров войны". И, соответственно, негативное влияние этого списка на принятие важных решений для противодействия российской агрессии.
Также неприемлемость распространения от имени государства такой информации без урегулирования вопросов на законодательном уровне отметили в Минюсте. Представители СНБО, в частности, отметили, что необходимости в дополнительных институтах по реализации государственной санкционной политики нет, поскольку вся исчерпывающая информация по этому вопросу включена в Государственный реестр санкций.
В НАПК согласились, что действительно существует вопрос дальнейшего функционирования списка.
После обсуждения присутствующие согласились с рядом предложений МИД, Минюста, Минэкономики, СНБО, Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.
В частности, о передаче информации из списка в Межведомственную рабочую группу по вопросам реализации государственной санкционной политики для определения оснований для применения санкций к указанным на данном ресурсе субъектам и подготовки соответствующих предложений для рассмотрения на заседании СНБО.
Пользователей со страницы "Международные спонсоры войны" переадресуют на веб-сайт СНБО "Государственный реестр санкций".
"Это необходимо для достоверного и единого информирования об официальном перечне субъектов, в отношении которых применены санкции в Украине", - резюмировали в Кабмине.
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