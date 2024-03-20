АРМА объявило конкурс на отбор продавца для конфискованной яхты Медведчука

Агентство по розыску и менеджменту арестованных активов (АРМА) объявило о конкурсном отборе юридических лиц, которым будет предоставлено право продать конфискованную у Виктора Медчедчука яхту Royal Romance по решению украинских и хорватских судов.

Об этом сообщил заместитель председателя АРМА по вопросам евроинтеграции Григол Катамадзе, пишет Укринформ.

"Сегодня на заседании комиссии по вопросам проведения конкурсного отбора юридических лиц, осуществляющих реализацию арестованных активов, мы объявляем о конкурсе на отбор юридических лиц, которым будет предоставлено право продать за рубежом конфискованный актив, принадлежащий Виктору Медведчуку, а именно яхту Royal Romance, которая сейчас находится в Хорватии", — сообщил Катамадзе.

По его словам, средства от реализации яхты будут направлены на поддержку обороноспособности Украины.

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Напомним:

Кабмин 16 февраля согласовал АРМА реализацию 92-метровой яхты Royal Romance, принадлежащей семье Виктора Медведчука, которая находится в Хорватии.