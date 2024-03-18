Новости 18 марта: Кабмин выделил дополнительные 5 миллиардов на дроны, ЕС даст средства на военную поддержку Украины

О дронах. Правительство выделило дополнительные 5 миллиардов гривен для сил безопасности и обороны, которые будут направлены на закупку дронов.

О Ukraine Facility. Кабинет министров 18 марта утвердил план для Ukraine Facility - он является основой предоставления финансовой поддержки в рамках программы, которая рассчитана на 4 года и имеет общий объем 50 млрд евро.

Об аукционе. Ощадбанк выставил на продажу лот, который включает отель Ramada Encore, ТРЦ "Атмосфера", 11 земельных участков в Киевской области и права денежного требования к ООО "Компания "Нитеко", в состав которой входит элитный бизнес-центр.

О военной поддержке. Министры иностранных дел стран ЕС приняли окончательное решение о выделении дополнительных 5 млрд евро на военную поддержку Украины в рамках Европейского фонда мира.

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