Oops! I did it again: что платная парковка дала Киеву и когда она вернется

Де знайти місце для паркування в центрі Києва? Це питання, яке вже не одне десятиліття задають мешканці та гості столиці, які користуються автотранспортом.

Так, у центрі Києва є платні місця для паркування, але їх все одно не вистачає. Ситуація ускладнюється й тим, що в силу певних ментальних особливостей деякі громадяни відмовляються сплачувати 35 грн за годину стоянки автомобіля, або залишають своє авто в не дозволених місцях.

З 2021 року платне паркування за новими тарифами в столиці то скасовують, то повертають. І так по колу. При цьому, жодних глобальних змін для врегулювання ситуації не відбувається.

Кияни та гості міста скаржаться на завищені тарифи на паркування, а влада – на величезний потік машин, з яким не може впоратись. Що відбувається?

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35 гривень за годину: як (не) працює платне паркування у Києві

У 2011 році Київ поділили на три паркувальні зони. Перша – центральна частина міста, яка зі зрозумілих причин має найвищий попит на паркування. Саме тут зосереджені ключові державні органи та приватні компанії, які формують бізнес-середовище столиці, а ймовірно і всієї країни.

Друга зона – це так звана територія "перед центром". Вона також розташована біля певних торговельних центрів, у привокзальній зоні тощо. До третьої віднесені, переважно спальні райони міста.

Мапа паркувальних зон Джерело: "Київтранспарксервіс"

Станом на початок березня 2024 року у Києві налічувалось майже 30 тис місць для паркування, повідомили ЕП в Київській міській державній адміністрації (КМДА). З них 8 тис місць – на відведених паркувальних майданчиках, тобто тих, які розташовані в межах проїзної частини, а решта 21,6 тис – на спеціально облаштованих майданчиках (поза межами проїзної частини вулиці, дороги або тротуару).

До середини 2021 року тарифи на паркування у столиці, встановлені КП "Київтранспарксервіс", становили: 10 грн за годину у першій зоні, 7 грн – у другій та 5 грн – в третій. З 1 липня того року їх переглянули до 35 грн, 25 грн та 5 грн відповідно.

Також була можливість придбати денний (з 08:00 до 22:00) або місячний абонемент. Останній діє з першого по останній день календарного місяця.

За несплачене паркування передбачені відповідні штрафи у розмірі 20-годинної вартості паркування. Тобто, якщо парковка коштує 35 грн за годину, то у разі несплати штраф становитиме 700 грн.

Є ще штрафи за порушення правил паркування. Наприклад, якщо залишити автомобіль у неналежному місці (на тротуарі, в межах дії знаку "Стоянка заборонена" тощо), то доведеться сплатити суму еквівалентну 20 неоподаткованим мінімумам доходів громадян (340 грн). А якщо сплатити його у перші 10 днів після оформлення, то сума зменшується вдвічі.

Такий підхід до покарання порушників паркування призвів до того, що деякі автомобілісти зумисне залишали свої транспортні засоби в неналежних місцях, адже штраф за це набагато менший (75 грн), ніж денний офіційний тариф (350 грн для першої та другої зони).

До того ж восени 2021 року Кабінет міністр заборонив облаштовувати паркувальні місця на тротуарах. Але в деяких випадках правила дорожнього руху (ПДР) все-таки не забороняють паркування автомобіля на тротуарах. Тож водії іноді користуються логікою "що не заборонено, то дозволено".

Відповідно до пункту 15.10 ПДР, стоянка на тротуарах заборонена. Але за відсутності спеціальних "забороняючих" знаків, стоянка на тротуарі дозволена – для легкових автомобілів та мотоциклів, якщо вони запарковані на краю тротуару, де для руху пішоходів залишається не менше 2 метрів.

Восени 2023 року у ГО "Пасажири Києва", спираючись на дані Інспекції з паркування, зазначали, що щонайменше третина київських водіїв не сплачує за паркування. "Тобто на кожні десять авто на вуличних паркомісцях не менше трьох – це ті, які стоять без оплати за паркування. Насправді показник вищий, адже постанова виписується не одразу, а через 10 хвилин після перевірки, за час якої водій може встигнути оплатити паркування", – наголошували тоді у ГО.

Інший важливий аспект, який впливає на статистику з фіксування порушень паркування – нестача інспекторів. Штрафувати водіїв за паркування у Києві почали з літа 2019 року. Однак через 3,5 роки, і навіть після запровадження нових тарифів їхня кількість все ще недостатня. Станом на весну 2023 року їх налічувалося лише 30 осіб.

На початку 2024 року у Департаменті територіального контролю Києва заявили, що інспекторів з паркування побільшає. Однак коли це станеться та наскільки розширять штат – не відомо.

"Робота інспектора – доволі ризикована. Штрафуючи водія за порушення, інспектор з паркування не захищений нічим проти фізичного впливу. Буває, що їх штовхають, б’ють, і за це немає сильної кримінальної відповідальності, як щодо поліцейського", – розповів співзасновник ГО "Пасажири Києва" Олександр Гречко.

Крім того, інспектори працюють переважно у центральних районах столиці і фізично не встигають виписувати всім штрафи. Відповідно ймовірність отримати штраф за несплачену чи неналежну парковку не достатньо висока, щоб стимулювати водіїв щодня та на регулярній основі платити за своє паркомісце.

Рік тому у КМДА зазначали, що в середньому за день за несплату паркування виносять до 350 постанов, а евакуюють – близько 250-350 авто.

То скасовують, то повертають

"Київтранспарксервіс" визначено єдиним оператором з паркування транспортних засобів у Києві. Це підприємство, в силу своїх повноважень, визначає й вартість паркування.

І саме до ціноутворення виникає найбільше питань, адже, як неодноразово наголошували в Антимонопольному комітеті (АМКУ), тарифи на ці послуги завищені та включають необґрунтовані видатки. Нижче історія того, як і хто скасовував плату за паркування в столиці.

За чотири місяці після того, як в липні 2021 року у Києві почали діяти нові тарифи на паркування, Північне міжобласне територіальне відділення АМКУ розпочало розгляд справ щодо "Київтранспарксервіс". Підставою для цього стали звернення киян щодо можливого завищення цін за користування паркомісцями.

Тоді глава згаданого відділення АМКУ Олексій Хмельницький пояснював, що проблема – в обрахуванні вартості послуг. "Київтранспарксервіс" включило до планової калькуляції вартості послуг "облаштування паркувального майданчика заїзними кишенями" та "обов’язкові платежі 60%". Є підстави вважати, що такі обрахунки незаконні і завищені мінімум на 60% за рахунок неправомірних витрат", – наголошував він.

Рішення з цього приводу ухвалити тоді не встигли, як почалась велика війна. А на період воєнного стану паркування авто на вулицях столиці зробили безоплатним.

17 травня 2022 року платне паркування у столиці повернули. У КМДА тоді наголосили, що під час повітряної тривоги інспектори не мають права штрафувати водіїв, а також евакуйовувати автівки (крім тих, які заважають руху транспорту).

За три місяці потому, 8 серпня, плату за паркування знову скасували. У КМДА пояснювали, що цей крок тимчасовий і пов'язаний із судовим процесом щодо його вартості. Тож поки суд не ухвалив остаточного рішення, автовласники паркувались безкоштовно.

Так тривало три місяці. 7 листопада плату за паркування повернули. Влада столиці пояснювала, що тарифи "Київтранспарксервіс" розрахував згідно з законодавством, вони пройшли процедуру громадського обговорення та затверджені розпорядженням глави Київської міської військової адміністрації (КМВА).

За словами Хмельницького КМВА перед цим перерахувала тариф на користування майданчиками "Київтранспарксервіс" і у підсумку знову отримала 35 грн за годину. Тоді Адмінколегія АМКУ наклала на комунальне підприємство штраф у розмірі 1,4 млн грн.

21 лютого 2023 року АМКУ почав розгляд справи щодо "нових" тарифів на паркування в Києві. Питання виникли через те, що комунальники зокрема заклали у тариф:

матеріали для облаштування майданчиків – хоча, 200 з них вже були облаштовані;

благоустрій та утримання їх в належному стані – хоча за 2021-2022 роки відповідні договори не укладалися;

облаштування паркувальних майданчиків системами відеонагляду – без пояснення навіщо це в місті, в якому камери в центрі на кожному кроці, а законодавство цього не вимагає.

Менш ніж за два місяці після цього у КМДА повідомили, що у столиці тимчасово не братимуть оплату за паркування на муніципальних майданчиках. Тоді причиною назвали "завершення юридичних процедур, пов'язаних з оновленням договорів". Тривало це до 24 липня, коли паркування у столиці знову стало платним.

13 жовтня тимчасова адмінколегія АМКУ визнала, що ціни на паркування в Києві завищені. Тоді для "Київтранспарксервіс" виписали штраф у розмірі 6,6 млн грн за два повторних порушення конкурентного законодавства.

21 лютого 2024 року. Шостий апеляційний адмінсуд Києва підтвердив рішення Окружного адмінсуду щодо визнання протиправним тарифів на платне паркування в місті. Тож плату за паркування знову прибрали.

Таким чином, за 3,5 роки у Києві чотири рази скасовували плату за паркування. Сумарно кияни та гості столиці могли користуватись цією послугою безкоштовно близько 12 місяців.

Скільки втратив Київ

Останні роки у бюджет міста закладали доволі високі доходи від сплати за паркування. Однак з 2022 року цей пункт різко впав. Як пояснили ЕП у КМДА, це зокрема пов’язано з великою війною та запровадженням воєнного стану на території України, що, своєю чергою, "значно вплинуло на платоспроможність споживачів послуг з паркування".

Однак, якщо подивитися на фактично отримані доходи за попередні роки, показники не дотягували навіть до 25% від запланованих. Так, у 2021 році до спеціального фонду бюджету Києва від сплати за паркування надійшло 26,26 млн грн, у 2022 році – 5,71 млн грн, за 2023 рік – 40,2 млн грн.

У 2023 році Forbes підрахував, що два місяці безоплатного паркування коштують столиці понад 33 млн грн. Однак враховуючи низькі отримані доходи за минулий рік, стверджувати напевно, що у всьому винне скасоване парування, не можна.

Проте доходи в бюджет – це не головне завдання платних парковок. Дороге паркування в місті – це інструмент управління транспортними потоками, який мав би зменшити транспортне навантаження.

"Тарифи на паркування мають встановлюватись на таку рівні, щоб, по суті, відсікати великий потік автомобілів у центр, для того, щоб люди залишали автомобілі подалі від центру і добиралися громадським транспортом", – каже Гречно.

Водночас, за його словами, міська влада не забезпечує нормальну альтернативу киянам у вигляді громадського транспорту. Особливо враховуючи те, що наземний транспорт зупиняється під час повітряної тривоги.