Ощадбанк выставляет на аукцион отель Ramada Encore та ТРЦ "Атмосфера"
Понедельник, 18 марта 2024, 15:55 -
"Ощадбанк" выставил на продажу лот, который включает отель Ramada Encore, ТРЦ "Атмосфера", 11 земельных участков в Киевской области и права денежного требования к ООО "КОМПАНИЯ "НИТЭКО", в состав которой входит элитный бизнес-центр.
Об этом сообщает пресс-служба "Ощадбанка".
Аукцион состоится 25 марта 2024 года.
Лот включает:
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- Отель Ramada Encore: 22-этажный отель "четыре звезды" на 332 номера и 58 апартаментов, конференц-центр, двухуровневый паркинг, фитнес-центры, рестораны.
- ТРЦ "Атмосфера": около 50 магазинов и бутиков премиум-класса, фуд-корт, зона развлечений, картинг-центр, фитнес-центр, кинотеатр с ресторанным обслуживанием и ивент-холл на 800 мест.
- 11 земельных участков: общей площадью 17,36 га в Киевской области, с. Козин, с целевым назначением "жилищное строительство".
- Право денежного требования к ООО "КОМПАНИЯ "НИТЭКО": элитный бизнес-центр класса А в Киеве на Владимирском спуске, 4-В, 27 земельных участков в Киевской области, с. Козин, общей площадью 37,15 га, корпоративные права других компаний группы.
Стартовая цена лота составляет 1 798 349 544 грн. Гарантийный взнос - 89 917 477,20 грн. Дата торгов назначена на 25 марта 2024 года.
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