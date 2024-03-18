Министры стран ЕС согласовали 5 млрд евро для помощи Украине оружием на 2024 год

Министры иностранных дел стран ЕС приняли окончательное решение о выделении дополнительных 5 млрд евро на военную поддержку Украины в рамках Европейского фонда мира.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении МИД Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба принял участие в заседании.

"Заседание Совета министров иностранных дел ЕС, в котором принял участие глава МИД Украины, приняло окончательное решение о выделении дополнительных 5 млрд евро на военную поддержку Украины в рамках Европейского фонда мира. Министр выразил благодарность коллегам за этот шаг", – говорится в сообщении.

Реклама:

Позже Совет ЕС также сообщил о принятии решения о дополнительных 5 млрд евро и создании в рамках Европейского фонда мира Фонда помощи Украине.

"ЕС выполняет свои обязательства. Фонд помощи Украине превращает наши слова в действия. С помощью Фонда мы продолжим поддерживать Украину в ее защите от российской агрессии всеми возможными средствами и так долго, как это потребуется".- заявил Жозеп Боррель, высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

Вновь созданный фонд позволит ЕС в дальнейшем поддерживать растущие потребности Вооруженных сил Украины путем предоставления летального и нелетального военного оборудования и тренировок.

Реклама:

Кулеба также поблагодарил Чехию за своевременную инициативу по закупке артиллерийских боеприпасов для Украины и всем государствам-членам ЕС, которые уже сделали свои взносы для ее воплощения.

"Призываю тех, кто еще размышляет над взносами, сделать их как можно быстрее. Это касается не только чешской инициативы, но и нескольких других подобных инициатив. Каждый день имеет значение", – заявил министр.

На прошлой неделе постоянные представители стран ЕС поддержали увеличение на 5 миллиардов евро Европейского фонда мира, из которого финансируются поставки оружия Украине.

Издание Financial Times сообщало, что согласовать решение удалось путем компромисса, что приоритет будут отдавать оружию, произведенному в ЕС, с возможностью его закупки в третьих странах в крайних случаях.

ЕС еще с 2022 года предоставляет Украине военную помощь через Европейский фонд мира – в частности, из него компенсируют расходы странам-членам за предоставленное Украине оружие.

Финансирование предоставляют через транши, которые могут блокировать отдельные государства-члены. Последние месяцы это делала Венгрия, которая под разными предлогами отказывалась одобрять пополнение ЕФМ на 500 миллионов евро.

Европейская правда.