Кабмин одобрил план для Ukraine Facility: необходим для получения €50 миллиардов от ЕС

Денис Шмыгаль Reuters

Кабинет министров 18 марта утвердил план для Ukraine Facility - он является основой предоставления финансовой поддержки в рамках программы, которая рассчитана на 4 года и имеет общий объем 50 млрд евро.

Об этом сообщил в Telegram премьер Денис Шмыгаль.

"План содержит структурные реформы, которым соответствуют более 100 квартальных индикаторов. Это европейские подходы к реформе государственного управления, к борьбе с коррупцией, к экономическим и секторальным реформам в различных сферах: от энергетики и аграрной отрасли.

Кроме того, в документе прописаны сквозные направления как "зеленый" переход, цифровизация, евроинтеграция", - написал Шмыгаль.

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По его словам, план разрабатывался совместно с европейскими партнерами, чтобы усилить Украину и приблизить членство в ЕС.

"В ближайшее время мы передадим его на рассмотрение Еврокомиссии. Благодаря реализации реформ плана для Ukraine Facility Украина сможет получить около 16 млрд евро в этом году", - добавил премьер.

В Минэкономики добавили, что после утверждения правительством текст плана для Ukraine Facility будет направлен на оценку Еврокомиссии и утверждение комитетом стран-членов ЕС, после чего программа Ukraine Facility окончательно вступит в силу.

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В целом план для Ukraine Facility включает более 150 индикаторов по 69 направлениям реформ, выполнение которых запланировано на период до 2027 года.

План для Ukraine Facility также предусматривает 16 инвестиционных индикаторов, входящих в общий перечень изменений. Для их выполнения необходимо продолжить и усилить программы по развитию инфраструктуры, разминирования, возобновляемой энергетики, поддержку малого и среднего предпринимательства и т.д., отметили в правительстве.

"Финансирование в рамках программы Ukraine Facility напрямую зависит от выполнения индикаторов, предусмотренных планом для Ukraine Facility.

В течение 2024 года планируется реализация более 36 индикаторов по направлениям совершенствования управления государственными финансами, борьбы с коррупцией, управления государственной собственностью, развития человеческого капитала, улучшения бизнес-среды и развития приоритетных отраслей", - пояснили в Минэкономики.

Предполагается, что последний платеж в рамках выполнения условий программы поступит в 2028 году по итогам выполнения индикаторов за 4 квартал 2027 года.

На период до окончательного запуска программы Ukraine Facility предусмотрен механизм переходного финансирования объемом в 6 млрд евро.

При этом в рамках соглашений о переходном финансировании Украина реализует 5 индикаторов в сферах управления государственными финансами, борьбы с коррупцией, развития бизнес-среды и функционирования рынка земли. Три из них уже были внедрены, еще два шага, необходимые для получения переходного финансирования, находятся на этапе разработки.

Планируется, что первый платеж в рамках соглашений о переходном финансировании объемом 4,5 млрд евро поступит в марте 2024 года. Остальную из этой суммы - 1,5 млрд евро - Украина сможет получить в апреле 2024 года после оценки Еврокомиссией выполненных индикаторов.

Напомним:

В феврале 2024 года Европейский парламент утвердил регламент программы Ukraine Facility.

Согласно утвержденному регламенту, программа поддержки Украины от ЕС объемом 50 млрд евро будет действовать с 2024 до 2027 года и предусматривать три составляющие:

прямая поддержка государственного бюджета - 38,27 млрд евро, из которых 33 млрд евро в форме кредитов и 5,27 млрд евро в форме грантов;

специальный инвестиционный инструмент для покрытия рисков в приоритетных секторах - 6,97 млрд евро;

техническая поддержка в осуществлении реформ, а также покрытие процентов по кредитам, включая полученные ранее - 4,76 млрд евро.

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Экономическая правда