Стоимость авиабилетов в США выросла почти на 4% за месяц на фоне проблем Boeing

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Стоимость авиабилетов в США в период с января по февраль 2024 года выросла на 3,6% на фоне проблем у американского авиаконцерна Boeing.

Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что этот рост стал самым большим месячным ростом почти за два года - с мая 2022 года.

При этом аналитики ожидают, что цены в дальнейшем продолжат расти.

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По данным Amex Global Business Travel, авиакомпании не успевают добавлять места на рейсах между Нью-Йорком и Лос-Анджелесом, чтобы удовлетворить растущий спрос, поэтому в пик летнего сезона цена на перелеты по этому маршруту в бизнес-классе вырастет на 8,5%.

Стоимость билетов на рейсы между Сиэтлом и Сан-Франциско, по прогнозу агентства, в первое полугодие вырастут на 18% как в бизнес-, так и в эконом-классе, а перелеты из Чикаго в Лас Вегас подорожают на 9,6%.

Как отмечает Bloomberg, из-за участившихся инцидентов с самолетами Boeing и задержек на заводах авиаконцерна перевозчики United Airlines, Southwest Airlines и Ryanair начали урезать расписание полетов и искать альтернативы Boeing 737. Однако самолеты главного конкурента Boeing, европейского авиаконцерна Airbus, распроданы до конца этого десятилетия, так что авиакомпаниям просто некуда обратиться.

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Сам Boeing тоже не может дать четкого прогноза о том, когда его самолеты станут доступны перевозчикам, пока на заводах концерна ведут проверки американские авиационные инспекторы. "Все, что они говорят, как и следовало ожидать: "Мы работаем изо всех сил. Мы сожалеем о том, что у вас возникли проблемы. Мы делаем все, что в наших силах", - рассказал генеральный директор лизинговой компании Air Lease Corp Джон Плюгер.

Представитель Boeing в комментарии Bloomberg заявил, что компания "сосредоточена на внедрении изменений, направленных на повышение качества всей нашей производственной системы, и уделяет необходимое время для поставки высококачественных самолетов, отвечающих всем нормативным требованиям".

Проблема с самолетами Boeing появилась не в этом году, а существует уже много лет, заявил в интервью Bloomberg Television глава лизингодателя BOC Aviation Ltd Стивен Тауненд. По его словам, понадобится еще "несколько лет, чтобы снова наверстать упущенное".

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Напомним:

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) в ходе аудита компаний Boeing и Spirit AeroSystems, проведенного после инцидента с самолетом Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines, у которого во время взлета в Портленде вырвало дверь, выявило многочисленные случаи несоблюдения требований контроля качества.

Авиаконцерн Boeing уволил руководителя программы лайнеров 737 Max Эда Кларка после аварии с самолетом Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines в начале января.

Авиаконцерн Boeing в январе поставил 27 самолетов на фоне аварии с самолетом Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines в начале месяца - это на 29% меньше, чем в первом месяце 2023 года.

В январе авиакомпания Alaska Airlines завершила проверку первой группы своих самолетов Boeing 737 MAX 9, что позволило вернуть самолет в эксплуатацию.

22 января Федеральное авиационное управление США (FAA) рекомендовало авиакомпаниям, эксплуатирующим самолеты Boeing 737-900ER, проверить дверные заглушки, чтобы убедиться, что они должным образом закреплены.

Экономическая правда