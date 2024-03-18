Стоимость авиабилетов в США выросла почти на 4% за месяц на фоне проблем Boeing
Стоимость авиабилетов в США в период с января по февраль 2024 года выросла на 3,6% на фоне проблем у американского авиаконцерна Boeing.
Об этом пишет Bloomberg.
Отмечается, что этот рост стал самым большим месячным ростом почти за два года - с мая 2022 года.
При этом аналитики ожидают, что цены в дальнейшем продолжат расти.
По данным Amex Global Business Travel, авиакомпании не успевают добавлять места на рейсах между Нью-Йорком и Лос-Анджелесом, чтобы удовлетворить растущий спрос, поэтому в пик летнего сезона цена на перелеты по этому маршруту в бизнес-классе вырастет на 8,5%.
Стоимость билетов на рейсы между Сиэтлом и Сан-Франциско, по прогнозу агентства, в первое полугодие вырастут на 18% как в бизнес-, так и в эконом-классе, а перелеты из Чикаго в Лас Вегас подорожают на 9,6%.
Как отмечает Bloomberg, из-за участившихся инцидентов с самолетами Boeing и задержек на заводах авиаконцерна перевозчики United Airlines, Southwest Airlines и Ryanair начали урезать расписание полетов и искать альтернативы Boeing 737. Однако самолеты главного конкурента Boeing, европейского авиаконцерна Airbus, распроданы до конца этого десятилетия, так что авиакомпаниям просто некуда обратиться.
Сам Boeing тоже не может дать четкого прогноза о том, когда его самолеты станут доступны перевозчикам, пока на заводах концерна ведут проверки американские авиационные инспекторы. "Все, что они говорят, как и следовало ожидать: "Мы работаем изо всех сил. Мы сожалеем о том, что у вас возникли проблемы. Мы делаем все, что в наших силах", - рассказал генеральный директор лизинговой компании Air Lease Corp Джон Плюгер.
Представитель Boeing в комментарии Bloomberg заявил, что компания "сосредоточена на внедрении изменений, направленных на повышение качества всей нашей производственной системы, и уделяет необходимое время для поставки высококачественных самолетов, отвечающих всем нормативным требованиям".
Проблема с самолетами Boeing появилась не в этом году, а существует уже много лет, заявил в интервью Bloomberg Television глава лизингодателя BOC Aviation Ltd Стивен Тауненд. По его словам, понадобится еще "несколько лет, чтобы снова наверстать упущенное".
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Напомним:
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) в ходе аудита компаний Boeing и Spirit AeroSystems, проведенного после инцидента с самолетом Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines, у которого во время взлета в Портленде вырвало дверь, выявило многочисленные случаи несоблюдения требований контроля качества.
Авиаконцерн Boeing уволил руководителя программы лайнеров 737 Max Эда Кларка после аварии с самолетом Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines в начале января.
Авиаконцерн Boeing в январе поставил 27 самолетов на фоне аварии с самолетом Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines в начале месяца - это на 29% меньше, чем в первом месяце 2023 года.
В январе авиакомпания Alaska Airlines завершила проверку первой группы своих самолетов Boeing 737 MAX 9, что позволило вернуть самолет в эксплуатацию.
22 января Федеральное авиационное управление США (FAA) рекомендовало авиакомпаниям, эксплуатирующим самолеты Boeing 737-900ER, проверить дверные заглушки, чтобы убедиться, что они должным образом закреплены.
Экономическая правда