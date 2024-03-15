Новости 15 марта: отставка руководителя "Киевского метрополитена", сделку по продаже lifecell могут закрыть до сентября

О "Киевском метрополитене". Начальник коммунального предприятия "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский 15 марта после расследования журналистов написал заявление на увольнение.

О lifecell. Сделка по продаже lifecell, вероятно, будет закрыта до сентября 2024 года. Продажа состоится только тогда, когда государство взыщет в свою пользу пакет акций компании, опосредованно принадлежащий подсанкционному российскому олигарху Михаилу Фридману и его партнерам.

О програме "кэшбека". Кабмин может принять программу "украинского кэшбэка" до конца марта.

Об атаках на российские НПЗ. В ночь на 15 марта в Калужской области РФ был атакован дронами нефтеперерабатывающий завод (НПЗ).

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Об индустриальных парках. Правительство приняло решение о создании двух индустриальных парков в Ровенской и Львовской областях. Оба будут специализироваться на промышленной переработке.

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"Бавовна палала і буде палати". Что стоит за атаками по НПЗ России и как они вредят Кремлю

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Продолжит ли Украина атаковать нефтяную инфраструктуру россиян и как это может повлиять на войну?(укр)